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لسبب غريب.. صينيون يدهنون وجوههم باللون الأسود (فيديو)

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لسبب غريب.. صينيون يدهنون وجوههم باللون الأسود (فيديو)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من "مهرجان الوجه الأسود" في الصين، الذي يقوم خلاله الصينيون والسياح بتلطيخ وجوههم بالرماد بشكل جماعي.

وشهدت مقاطعة موجيانغ هاني ذاتية الحكم، المعروفة باسم "موطن التوائم"، مطلع الأسبوع الجاري الحدث الشعبي، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وتم تلطيخ وجوه الأطفال أيضا خلال الحدث، لدرجة أن الأهالي لم يتمكنوا من التعرف على صغارهم، الذين اصطفوا أمام مراكز الشرطة بانتظار قدوم آباءهم.

وتعود هذه العادة القديمة لأكثر من 1000 عام، حيث يقول الصينيون إن اللون الأسود يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الحظ السعيد، لكن الأمريكان السود لا يدعمون مثل هذه الأحداث، ويساوون بين "الوجه الأسود" والعنصرية تجاههم، ويطالبون بوقفها.

المصدر: RT

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