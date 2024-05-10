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نيوزميكر

استهداف إسرائيل.. حقيقة انخراط العراق بالصراع

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول.

تصريحات المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول لـRT:

 

  • قرار الحكومة واضح بإنهاء مهام التحالف الدولي والتحول إلى تعاون ثنائي مع دول التحالف
  • خروج القوات الأجنبية من العراق مناط بتقدير اللجان الفنية العسكرية
  • الجانب الأمريكي جدي بخروج قوات التحالف الدولي من العراق
  • من حرر الأراضي العراقي هم أفراد الشعب العراقي وهم من انتصروا عسكريا على عصابة داعش
  • الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تنطوي تحت لواء القوات العسكرية وهم قاتلوا معنا في كل مكان
  • ما يحدث في غزة من إبادة جماعية هو إرهاب والعالم الإسلامي والشعب العراقي لهم ردة فعل ضد ذلك
  • كان هناك دور للحكومة في التهدئة بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية
  • لا أحد في العراق يقبل أن يستهدف أي عراقي من قبل القوات الأمريكية
  • لدينا عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن طائرات إف 16 ونحو 90% من عمليات الصيانة يقوم بها عراقيون
  • السلاح موجود لدينا ولدينا عقود مع دول عدة حسب الحاجة
  • كقوات وجيش عراقي لدينا كل القدرة للدفاع عن العراق وأجواء العراق
  • لا أرقام دقيقة حول عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق
  • داعش لم يعد يشكل أي خطر على العراق وبقي فقط خلايا منهزمة ونصيدهم كالجرذان
  • الخطر حاليا موجود في شمال شرق سوريا لكونها لا تزال غير خاضعة للسيطرة السورية
  • فكر داعش يدرس في مخيم الهول والنساء هناك يغذون الأطفال بهذا الفكر وهم هناك قنبلة موقوتة
  • هناك دول كثيرة لا ترغب باستعادة رعاياها من مخيم الهول
  • نجحنا وكان لنا دور كبيرة بوساطة بين إيران والسعودية وهذا انعكس إيجابا على المنطقة
  • لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
  • الهجوم الإيراني على إسرائيل كان صعبا على الجميع وأغلقنا الأجواء أثناء الهجوم

         

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