استهداف إسرائيل.. حقيقة انخراط العراق بالصراع
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول.
تصريحات المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول لـRT:
- قرار الحكومة واضح بإنهاء مهام التحالف الدولي والتحول إلى تعاون ثنائي مع دول التحالف
- خروج القوات الأجنبية من العراق مناط بتقدير اللجان الفنية العسكرية
- الجانب الأمريكي جدي بخروج قوات التحالف الدولي من العراق
- من حرر الأراضي العراقي هم أفراد الشعب العراقي وهم من انتصروا عسكريا على عصابة داعش
- الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تنطوي تحت لواء القوات العسكرية وهم قاتلوا معنا في كل مكان
- ما يحدث في غزة من إبادة جماعية هو إرهاب والعالم الإسلامي والشعب العراقي لهم ردة فعل ضد ذلك
- كان هناك دور للحكومة في التهدئة بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية
- لا أحد في العراق يقبل أن يستهدف أي عراقي من قبل القوات الأمريكية
- لدينا عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن طائرات إف 16 ونحو 90% من عمليات الصيانة يقوم بها عراقيون
- السلاح موجود لدينا ولدينا عقود مع دول عدة حسب الحاجة
- كقوات وجيش عراقي لدينا كل القدرة للدفاع عن العراق وأجواء العراق
- لا أرقام دقيقة حول عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق
- داعش لم يعد يشكل أي خطر على العراق وبقي فقط خلايا منهزمة ونصيدهم كالجرذان
- الخطر حاليا موجود في شمال شرق سوريا لكونها لا تزال غير خاضعة للسيطرة السورية
- فكر داعش يدرس في مخيم الهول والنساء هناك يغذون الأطفال بهذا الفكر وهم هناك قنبلة موقوتة
- هناك دول كثيرة لا ترغب باستعادة رعاياها من مخيم الهول
- نجحنا وكان لنا دور كبيرة بوساطة بين إيران والسعودية وهذا انعكس إيجابا على المنطقة
- لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
- الهجوم الإيراني على إسرائيل كان صعبا على الجميع وأغلقنا الأجواء أثناء الهجوم