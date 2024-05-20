بلينكن: واشنطن ترفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل و"حماس"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترفض قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إسرائيل وحركة "حماس".

وقال بلينكن في بيان له، يوم الاثنين: "نرفض افتراض المدعي العام بالمساواة بين إسرائيل و"حماس". فهذا أمر مخز".

وأضاف أن "حماس منظمة إرهابية قاسية، ارتكبت أسوأ مجزرة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء كرهائن، بمن فيهم أمريكيون".

وأشار بلينكن إلى "عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

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واعتبر أن هذا القرار "لن يساعد بأي شيء، ومن شأنه أن يقوض الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وزيادة توريدات المساعدات الإنسانية، ما يعتبر أهداف الولايات المتحدة التي تواصل السعي لتحقيقها".

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: RT