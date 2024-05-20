متظاهرون مؤيدون لفلسطين في جامعة دريكسيل الأمريكية يتجاهلون مطالب بتفكيك مخيمهم

تجاهل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين طلبا من رئيس جامعة دريكسيل الأمريكية لتفكيك مخيمهم مع اقتراب عدد معتقلي مظاهرات الجامعات ضد الحرب في غزة 3000 في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في بيان صدر يوم الأحد قال رئيس جامعة دريكسيل جون فراي "إن نحو 60 متظاهرا كانوا في المخيم وانتقده ووصفه بأنه يعطل العمليات الجامعية العادية".

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وزعم جون فراي أن هناك "مخاوف جدية بشأن سلوك بعض المشاركين بما في ذلك تقارير وصور مؤلمة لمتظاهرين يعرضون المارة لخطابات ولافتات وهتافات معادية للسامية".

وهدد رئيس جامعة دريكسيل باتخاذ إجراءات تأديبية ضد طلاب دريكسيل المشاركين في الاحتجاج.

ورد "ائتلاف دريكسيل فلسطين" على "إنستغرام" في وقت متأخر يوم الأحد قائلا: "إن اتهام المخيم بالترويج للكراهية أو التخويف في وقت لم نفعل فيه أيا منهما هو محض افتراء".

واتهمت المجموعة دريكسيل وشرطة المدينة بالمضايقة والترهيب.

جدير بالذكر أن حرم جامعة دريكسيل ظل مغلقا وعقدت الفصول الدراسية افتراضيا بينما ظلت الشرطة تراقب المظاهرة في ساحة كورمان كواد بالمدرسة، كما طلب من العديد من موظفي الجامعة العمل من المنزل.

مخيمات الجامعات في جميع أنحاء الولايات

وأقام الطلاب وغيرهم مخيمات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد للضغط على الجامعات لقطع العلاقات المالية مع إسرائيل.

وتصاعدت التوترات بشأن الحرب في الجامعات منذ الخريف لكن المظاهرات سرعان ما انتشرت في أعقاب حملة قمع شنتها الشرطة في 18 أبريل على مخيم في جامعة كولومبيا.

واعتقلت الشرطة ما يقرب من 3000 شخص في الجامعات الأمريكية خلال الشهر الماضي، ومع اقتراب العطلة الصيفية تراجعت أعداد المعتقلين الجدد وأصبحت الجامعات أكثر هدوءا فيما ظلت بعض الكليات يقظة تحسبا لأي اضطرابات في مراسم التخرج.

المصدر: أ ب