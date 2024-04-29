الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين داعمين لفلسطين في جامعة بتكساس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بأن الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس بدأت في اعتقال متظاهرين تجمعوا للاحتجاج دعما لفلسطين في إحدى الجامعات المحلية.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد الماضي، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت خلال الأيام العشرة الماضية نحو 900 شخص في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي جرت على أراضي عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى.

State troopers have surrounded the encampment at the university of Texas in Austin with arrests to the pro Palestine protestors now being made. pic.twitter.com/OruB2TdAeY — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 29, 2024

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

المصدر: RT