الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" استهداف موقع المالكية الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق كفركلا وعلما الشعب ويارون في جنوب لبنان".

بدوره، قال "حزب الله": "بعد رصد ‏وترقب لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (00:50) من نهار يوم الجمعة 10-5-2024 بقذائف المدفعية وحققوا ‏إصابات مؤكدة".

وأفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة الخيام في القطاع الشرقي، ومنطقة اللبونة وبلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكرت أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في إصبع الجليل.

المصدر: RT