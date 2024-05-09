"هجوم جوي وإطلاق صواريخ متنوعة".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 09 مايو 2024، وفقا للآتي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 15:00: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:58: شن هجوم ‏جوي بمسيّرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "كفرجلعادي" ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.

-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 13:23: استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

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2- الساعة 14:15: استهداف مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:20: استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

4- الساعة 17:15: استهداف ‏إنتشار لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

5- الساعة 20:05: استهداف ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها".‏

جدير بالذكر أن "حزب الله" يقوم منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، بتنفيذ عمليات "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي.

وشدد "حزب الله" مرارا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT