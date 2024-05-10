رئيس الأركان الأمريكي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد إسرائيل (فيديو)

اعترف رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي بأن بلاده قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء في الحروب التي خاضتها، ولا يحق للولايات المتحدة انتقاد إسرائيل على دمار غزة.

وكان ميلي يعلق على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، على هامش مشاركته في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن، وقال: "قبل أن نتبرأ جميعا بشأن ما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 "We also slaughtered innocent people in massive numbers"



Former US General Mark Milley says the US has committed so many war crimes over the years that we have no right to criticize Israel’s destruction of Gaza pic.twitter.com/ghqO5okFvb — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) May 8, 2024

وأضاف: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء. وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي.. لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".

وقال: "الحرب شيء فظيع. لكن إذا كان لها معنى، إذا كانت لها أي حس أخلاقي، فلا بد أن يكون هناك هدف سياسي، ويجب تحقيقه بسرعة وبأقل تكلفة".

المصدر: RT