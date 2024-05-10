 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

رئيس الأركان الأمريكي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد إسرائيل (فيديو)

أخبار العالم

رئيس الأركان الأمريكي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد إسرائيل (فيديو)
Gettyimages.ru
رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي سابقا مارك ميلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xih2

اعترف رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي بأن بلاده قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء في الحروب التي خاضتها، ولا يحق للولايات المتحدة انتقاد إسرائيل على دمار غزة.

وكان ميلي يعلق على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، على هامش مشاركته في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن، وقال: "قبل أن نتبرأ جميعا بشأن ما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".

وأضاف: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء. وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي.. لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".

وقال: "الحرب شيء فظيع. لكن إذا كان لها معنى، إذا كانت لها أي حس أخلاقي، فلا بد أن يكون هناك هدف سياسي، ويجب تحقيقه بسرعة وبأقل تكلفة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)