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تعليق أنشيلوتي على هدف بايرن ميونخ الملغي

الرياضة

تعليق أنشيلوتي على هدف بايرن ميونخ الملغي
AP Manu Fernandez
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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على هدف بايرن ميونخ الملغي في مباراة الفريقين مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقد حول فريق ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه بايرن ميونخ (2-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات إعلامية: "إذا اشتكى بايرن ميونيخ من هدف التسلل فنحن كذلك نشتكي من هدف ناتشو الملغي، كان هناك دفع بين الطرفين، كيميتش تحايل وقام بالسقوط والغطس وحصل على الخطأ".

ووصل أنشيلوتي إلى النهائي الشخصي السادس له كمدرب في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح المدرب الإيطالي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع نادي ميلان الإيطالي، وحقق اللقب معه في نسختي (2003 و2007) ينما خسر نسخة (2005).

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وقاد ريال مدريد 3 مرات أيضا إلى نهائي "النشامبيونز ليغ"، وحقق اللقب مع في نسختي (2014، و2022) سيلعب النهائي الثالث أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو 2024، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وعزز أنشيلوتي تفوقه على كل من مواطنه الأسطورة مارتشيلو ليبي والإسكتلندي السير أليكس فيرغسون والإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب، حيث أن لكل منهم 4 نهائيات في البطولة.

المصدر: وسائل إعلام 

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