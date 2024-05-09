الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أنفاق شرق رفح ويشير إلى معارك كبيرة في المنطقة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أنه تم العثور على أنفاق تستخدمها حركة حماس في شرق رفح على الحدود مع مصر. وأكد أن العشرات من عناصر حماس قتلوا في معارك هناك.

وقال هاغاري في بيان "تواصل قوات الفرقة 162 عملياتها ضد أهداف إرهابية وتهريب أسلحة في منطقة شرق رفح، بناء على معلومات استخبارية بأن حماس استخدمت منطقة معبر رفح للإرهاب".

وقال "عثرنا على عدة أنفاق إرهابية في المنطقة، ونقوم حاليا بالتحقيق بشأنها وإجراء عمليات مسح في المنطقة، وقد قضت قواتنا حتى الآن على حوالي 50 إرهابيا في هذه المنطقة في مواجهات وغارات جوية، وكذلك خلال عمليات المسح في المنطقة".

من جهة أخرى، قال هاغاري في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس إن الجيش الإسرائيلي قتل في الأيام الأخيرة 9 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.

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وأضاف أن 115 هدفا لحزب الله تعرضت للهجوم منذ أمس الأربعاء، بينها 20 هدفا في منطقة رامية في جنوب لبنان.

وردا على سؤال حول إنذار الرئيس الأمريكي جو بايدن واحتمال ألا ترسل الولايات المتحدة أسلحة هجومية لإسرائيل، قال: "لدينا ما يكفي من الأسلحة لعملية رفح.. سنحل الخلافات مع الولايات المتحدة في غرف مغلقة وليس في وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "عواقب هائلة" للهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أن مفاوضات القاهرة لوقف النار توقفت، وأن "إسرائيل قدمت تحفظات على مقترح وقف النار في المفاوضات.

المصدر: RT