الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده في تفجير نفق مفخخ في رفح

أعلن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار نفق مفخخ شرق رفح.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إصابة الجنود الثلاثة "متوسطة".

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من صدور بيان لكتائب القسام، أكدت فيه "تمكن مجاهديها من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ودخلت الحرب في غزة الخميس، يومها الـ216، مع ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 34904 أشخاص منذ اندلاع الحرب.

المصدر: RT