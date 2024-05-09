دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تكشف عن عدد السكان

قالت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن عدد سكان إسرائيل، بلغ 9.9 ملايين شخص بينهم أكثر من 2 مليون فلسطيني القومية و 400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة و20 ألف سوري بالجولان المحتل.

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وأشارت دائرة الإحصائيات المركزية الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الإحصاء الجديد يشمل 564 ألف مهاجر غير مسجلين كيهود، ويشكلون ما نسبته 5.7% من مجموع السكان.

وقالت أن عدد اليهود في إسرائيل بلغ 7.2 ملايين شخص ويشكلون 73.2%، فيما بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل (يعيشون في مدن كاملة أو مختلطة ويطلق عليهم اسم عرب 48) حوالي مليونين و89 ألف شخص ويشكلون (21.1%)، بالإضافة لحوالي 400 ألف فلسطيني في القدس المحتلة وحوالي 20 ألف سوري في الجولان المحتل.

ولا يوجد بيانات إسرائيلية واضحة بشأن عدد الإسرائيليين الذين غادروا بعد عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

يذكر أن عدد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ 3.25 مواطن فلسطيني، بينما يبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 2.5 مليون مواطن فلسطيني، وهؤلاء من بين 14.5 مليون شخص هم العدد الكلي للفلسطينيين في العالم.

وتمت الإشارة إلى أن "عدد سكان إسرائيل ازداد بنحو 189 ألف نسمة، أو 1.9%، خلال عام.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أنه "ولد 196 ألف طفل واستوطن 37 ألف مهاجر جديد إسرائيلَ منذ الثاني من مايو. ووفقا لمعدل النمو الحالي".

وقالت الدائرة إن "سكان إسرائيل هم من الشباب، حيث أن حوالي 28% منهم تحت سن الـ14 عاما، في حين أن 12% فقط من الإسرائيليين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر".

ومنذ قيام إسرائيل العام 1948 على أرض "فلسطين التاريخية"، وصل 3.4 مليون مهاجر، استقر 1.6 مليون منهم، أو ما يقرب من نصفهم، ابتداء من عام 1990، وبحلول نهاية عام 2022، يعيش حوالي 45% من إجمالي اليهود في العالم في إسرائيل، وفق ما نقلت قناة "I24".

وإذا استمر منحني النمو على اتجاهه الحالي، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل إلى حوالي 11.1 مليون نسمة في عام 2030، و13.2 مليون في عام 2040، كما أن من المتوقع أن يبلغ عدد سكان إسرائيل في عام 2048، أكثر من 15 مليون نسمة.

يذكر أن هذه الأرقام التي اصدرتها دائرة الإحصاء الإسرائيلية تأتي بمناسبة ما يسمى ذكرى "استقلال إسرائيل".

المصدر: "I24"