النازية.. من أخرجها من القبور؟

تاريخ النشر:10.05.2024 | 19:41 GMT |
آخر تحديث:10.05.2024 | 21:09 GMT | أخبار العالم
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جنديا بهجوم أسراب من الدبابير دهست آلية عسكرية إسرائيلية عشّها في جنوب قطاع غزة.
اعترف رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي بأن بلاده قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء في الحروب التي خاضتها، ولا يحق للولايات المتحدة انتقاد إسرائيل على دمار غزة.
شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما على الأمم المتحدة بعد اتخاذ الجمعية العامة قرارا برفع مكانة الفلسطينيين في المنظمة الدولية.
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".
دعت مصر حركة "حماس" والسلطات الإسرائيلية لإبداء "المرونة من أجل التوصل في أسرع وقت إلى الهدنة في قطاع غزة".
أعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لإعادة النظر في مفاوضات وقف النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
سلطت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية، الضوء على الاتحاد الجديد الذي تم تدشينه مؤخرا في مصر تحت اسم اتحاد قبائل سيناء وزعيمه إبراهيم العرجاني.
تضاربت معلومات المسؤولين الإسرائيليين حيث قدّر بعضهم حجم قوة "حماس" في رفح بكتيبتين غرب المدينة، وبعضهم وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدثوا عن أربع كتائب تتحصن هناك.
نشرت وكالة "رويترز" تقريرا تكشف فيه عن الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أعلنت إيقاف إحدى الشحنات بسبب الهجوم المستمر على رفح.
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن أبو ظبي تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة المحتل.
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات حول "عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء وتمارس استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات مصر".
كشف تقرير إسباني عن كواليس مكالمة أجراها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نجم الفريق كيليان مبابي خلال الساعات الماضية اليوم الجمعة.
أعلن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، اليوم الجمعة، رحيله عن بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرض من المناورات المخطط لها في روسيا هو اختبار الرد على الهجمات المحتملة بالصواريخ الغربية.
أظهرت دراسات عديدة أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على احتمالات إصابة الأفراد بعدة أمراض، بما في ذلك، أنواع مختلفة من السرطان.
بلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 6460 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية ودبابتي "أبرامز" أمريكتين وتدمير عشرات المدرعات الغربية لقوات كييف في أسبوع.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة توبيخ إحدى الطالبات لرئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شفيق، ومطالبتها إياها بالاستقالة من منصبها بسبب موقفها من احتجاجات الطلاب الداعمين لفلسطين.
نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط حافلة ركاب في نهر النيفا بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.
تقدّمت المرجعية العليا لكل من السنة والشيعة في لبنان ونائب عن "الجماعة الإسلامية" بإخبارين وشكوى قضائية في حق الكوميدية والناشطة شادن فقيه إثر مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية مجددا، بعد موافقة مجلس الدوما على تعيينه في المنصب بناءً على ترشيحه من جانب بوتين.
عبرت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، عن إعجابها بالثقافة السعودية خلال لقاء حصري مع مجلة "هي"، وتحدثت فيه عن تفاصيل حياتها اليومية بالمملكة.
أظهرت "كتائب القسام" نشاطا ملحوظا في العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع وحققت إصابات مؤكدة بعد شروع إسرائيل في عمليتها العسكرية هناك.
هدد موشيه دافيدوفيتش رئيس المجلس الإقليمي في الشمال الإسرائيلي بالانفصال عن إسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة في الشمال، بعد الهجمات والمواجهات مع "حزب الله" اللبناني.
احتفالا بوصول الشعلة الأولمبية.. نفثت مقاتلات فرنسية ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في سماء مرسيليا وفق ترتيب يحاكي العلم الروسي ما أثار حالة من الجدل.
قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسة الفضائية جون بلامب إن "البنتاغون يعمل مع كييف وشركة SpaceX على منع روسيا من اختراق محطات "ستارلينك" للإنترنيت واستغلالها في أوكرانيا".
عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من قنصها لجندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
أوضحت الدكتورة أناستاسيا تيموشينكو أخصائية أمراض الباطنية، أن حصى الكلى تتشكل نتيجة اضطراب عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان.
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الجدل مجددا بحركة مكررة، خلال مباراة مضيفه الأخدود، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 31 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
أفادت صحيفة "هآرتس" بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اعترف للمرة الأولى بأنه فوجئ بهجوم "حماس" على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر.
أعلنت القوات الروسية عن تدمير نظام صواريخ "باتريوت" المضاد للطائرات ومحطة رادار "AN/MPQ-65" بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة زابوروجيه.
أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس فلاديمير بوتين رفع للمجلس اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء.
قال مندوب مصر في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وفاقدا للثقة في المجتمع الدولي.
يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة بسبب مرض خطير، وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص منها إلا بعد علاج المرض المسبب لها، وقد يكون مشكلات في الأسنان والجهاز الهضمي.
تعتبر التمارين الرياضية من أفضل الممارسات التي يحتاجها القلب للحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والتوتر.
خرج نادي باير ليفركوزن الألماني بأرقام مذهلة، بتعادله أمام ضيفه روما الإيطالي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأوروبي لكرة القدم.
أكدت مصادر مطلعة أن "حماس" طالبت إسرائيل بالموافقة مسبقا على وقف أولي للقتال لمدة 12 أسبوعا بدلا من 6 أسابيع، مشيرة إلى أن هذا المطلب خلق عقبة كبيرة بخصوص مفاوضات الهدنة في غزة.
أعلنت حركة "حماس" فجر اليوم الجمعة رفض إسرائيل اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إن "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بخصوص التوصل إلى اتفاق الهدنة في القطاع.
أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة عن قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين"، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط الصواريخ بالمدينة.
شن الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ هجوما لاذعا على طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام ريال مدريد (1-2) مساء الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تدهور حافلة ركاب بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها وسقوطها في نهر مويكا أحد روافد نهر نيفا بمدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا.
تعرض الطاقم التحكيمي لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (2-1) مساء أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ومساعدوه لانتقادات لاذعة، بسب خطأ "كارثي" بالوقت القاتل.
أثارت خطة توسيع مصنع شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا حركة احتجاجية واسعة النطاق من نشطاء البيئة.
قال فريق من العلماء إنه حدد شكلا وراثيا جديدا لمرض ألزهايمر، يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات العلاج والوقاية المتخصصة.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح ظلم تاريخي على الأقل جزئيا ضد الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.
لم يبق من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا أحياء إلا القليل، وبين البقية محترفون خطيرون. حول ذلك، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي":
قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لم تجد أدلة كافية على وجود انتهاكات كإخلال إسرائيل بمبدإ عدم استخدام الأسلحة الأميركية في حرب الإبادة التي تشنها على غزة.
زعم المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن التدريبات النووية الروسية المرتقبة "غير مسؤولة"، نظرا للوضع الحالي في العالم.
أعلنت "كتائب القسام" تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.
علق رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على ردود الأفعال حول تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من تعليق تسليم الذخائر لإسرائيل، داعيا زملاءه السياسيين إلى "إغلاق أفواههم".
كشف صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها، موقف لاعبي ليفربول المرشحين للرحيل في صيف 2024، خلال الحقبة الانتقالية في الجهاز التدريبي بين الألماني يورغن كلوب والهولندي آرني سلوت.
تشير الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء، إلى أن خرافات عديدة تحيط بتغذية الأطفال، بعضها يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة، غالبا ما تكون خطيرة جدا.
سيحصل نادي بوروسيا دورتموند على أموال أكثر في حال الخسارة أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، بالعاصمة البريطانية لندن.
أشاد أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي جاءت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 619 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.
رجحت "أكسيوس" أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقريرا ينتقد فيه إسرائيل على ممارساتها في غزة، دون أن يتهمها بانتهاك شروط عدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين.
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مدونته على موقع "يوتيوب" إن القوات الروسية تدمر بشكل ممنهج عتاد قوات كييف وخاصة ترسانة المدفعية.
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بمخيم الهول في سوريا.
أفادت وكالة الانباء السعودية "وسا" بأن المملكة تعرض فرصا استثمارية بقيمة 100 مليار دولار خلال مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في شهر مايو الحالي.
أظهر مقطع فيديو قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب قرر تعميق العملية في رفح، بالرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها بالكامل في رفح.
واصل نادي أتالانتا الإيطالي مغامرته في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية، ليواجه فريق باير ليفركوزن بطل نسخة 1988.
وجدت دراسة جديدة أن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية المنكهة يمكن أن تكون شديدة السمية عند تسخينها.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إغلاق مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن حله ووقف العمل ببعض مواد الدستور.
أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن واشنطن أعطت الإذن لإسرائيل بالدخول إلى معبر رفح وأن الدخول لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري.
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الإدارة الأمريكية توقعت هجوم القوات الروسية على خاركوف.
شددت مجلة Foreign Policy على ضرورة إقناع الإدارة الأمريكية كييف باستحالة استعادة المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا، وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.
أعلنت مارثا بولاك، رئيسة جامعة كورنيل خلال السنوات السبع الماضية، أنها ستستقيل في رسالة بريد إلكتروني مفاجئة بعد ظهر الخميس.
قال وزير المجالس النيابية المصرية الأسبق، مفيد شهاب، إن ما قامت به إسرائيل في معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من "محور فلادلفيا" يثير قلقا، مؤكدا على جاهزية الجيش المصري.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أنه تم العثور على أنفاق تستخدمها حركة حماس في شرق رفح على الحدود مع مصر. وأكد أن العشرات من عناصر حماس قتلوا في معارك هناك.
تستمر عملية إدخال تعديلات في تصميم الدبابات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن "الناتو" أصبح أضعف من أي وقت مضى وفي وضع لا يحسد عليه بعد انغماسه في نزاع أوكرانيا، وأن روسيا تدرك ذلك جيدا.
هل يمكن أن يتحول الاستعداد لمحاكمة القيادة الأوكرانية الحالية والسابقة إلى ورقة تفاوض؟ حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مصادر قولها إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن لا يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي والأمريكي في غزة.
تترقب السوق العالمية ارتفاع أسعار البن بنسبة 25% في أعلى مستوى لها خلال الـ45 عاما الماضية على خلفية تراجع محاصيل بن "روبوستا" في فيتنام، حسب بيان عن المنظمة الدولية للقهوة.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذها 8 عمليات ضد مواقع عدة في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ "الأرقب"، خلال 24 ساعة.
أكد سيناتور جمهوري أن أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في طريقها إلى إسرائيل، وأن إدارة بايدن قامت بتأخير تأخير شحنة واحدة من القنابل.
رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة مؤقتا لإسرائيل.
عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي في بودولسك قرب موسكو دمرت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو، ولم تقع أضرار أو إصابات.
يسعى الخبراء باستمرار لفهم كيفية نمو الأسنان بهدف الحفاظ على صحتها ومساعدة المرضى على تقدير أهميتها.
قالت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن عدد سكان إسرائيل، بلغ 9.9 ملايين شخص بينهم أكثر من 2 مليون فلسطيني القومية و 400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة و20 ألف سوري بالجولان المحتل.
هل الاتحاد الأوروبي مهدد بالانهيار وما سبب تعاظم التناقضات الداخلية فيه؟ حول ذلك، كتب فاديم تروخاتشيوف، في "إزفيستيا":
نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"الرفيع جدا" قوله إن إسرائيل "في ورطة" بسبب أرقام العجز في الموازنة، الذي يقفز من شهر لآخر بمعدلات كبيرة، بحسب قوله.
كشفت دراسة حديثة، شملت خام المعادن في أعماق القمر، عن أدلة جديدة لتشكّل القمر نتيجة اصطدام كوكب قديم بالأرض منذ فترة طويلة.
شهدت الساحة الحمراء وسط موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات.
توعدت حركة "النجباء" العراقية، إحدى فصائل "المقاومة الاسلامية في العراق"، إسرائيل، برد قاس، بعدما طال استهداف إسرائيلي صرحاً ثقافيا وإعلاميا تابعا لها في العاصمة السورية دمشق.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن جيش بلاده يواجه "موقفا صعبا حقا" في المناطق الشرقية، حيث تقاتل قوات كييف لصد الجيش الروسي على طول قطاعات من خط المواجهة.
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بـ"البريطاني ذي الوجهين"، وذلك بعد دعوته إلى "محاربة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى النصر".
نشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" مقالا مطولا شككت فيه بقدرات ودقة هذه الأسلحة الأمريكية بعد استخدامها في معارك أوكرانيا.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شاركت في وقت سابق من هذا الأسبوع كتائب الاحتياط في اللواء السادس في مناورة بالجليل الغربي بهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات القتالية في الشمال.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" استهداف موقع المالكية الإسرائيلي.
ردًا على تصريحات الغرب العسكرية ضد روسيا، سيتدرب الجيش الروسي على استخدام الأسلحة النووية. حول ذلك، كتب أوليغ إيسايتشينكو، في "فزغلياد":
اعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوجود عدد صغير من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد و"التخلص من دستور الانقلابيين".
واجه الحكم البولندي سيمون مارتشينياك اتهامات بالانحياز لريال مدريد في مباراته أمام بايرن ميونخ (2-1) مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" في بيان لها إنقاذ أحد الأسرى الإسرائيليين من الانتحار في اللحظات الأخيرة.
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