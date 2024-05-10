 
مباشر
أبعاد روسية

النازية.. من أخرجها من القبور؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xikv

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)