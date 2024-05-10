كتائب القسام تقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة عن قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين"، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط الصواريخ بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المسعفين نقلوا مستوطنة إلى مستشفى بعد إصابتها بشظايا.

وهذه هي المرة الأولى التي سمع فيها دوي صفارات الإنذار بالمدينة منذ شهر ديسمبر المنصرم.

ويأتي تصعيد عمليات كتائب القسام في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب قرر تعميق العملية في رفح، بالرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها بالكامل في رفح.

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

المصدر: RT