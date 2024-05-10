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البنتاغون قلق من اختراق روسيا لمحطات "ستارلينك" واستغلالها في أوكرانيا

أخبار العالم

البنتاغون قلق من اختراق روسيا لمحطات
AFP
محطة "ستارلينك" للإنترنت، أوكرانيا، أرشيف
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قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسة الفضائية جون بلامب إن "البنتاغون يعمل مع كييف وشركة SpaceX على منع روسيا من اختراق محطات "ستارلينك" للإنترنيت واستغلالها في أوكرانيا".

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وسائل إعلام: البنتاغون يحاول منع استخدام العسكريين الروس اتصالات
وسائل إعلام: البنتاغون يحاول منع استخدام العسكريين الروس اتصالات "ستارلينك"

وقال بلامب في حديث لـ "بلومبرغ": "تتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة الأوكرانية وشركة SpaceX لمنع استخدام روسيا غير المصرح لمحطات "ستارلينك" في أوكرانيا".

ورفض الكشف عن الخطوات التي اتخذها البنتاغون في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه تمكن من التوصل إلى حل وسط مع صاحب الشركة الملياردير إيلون ماسك.

وفي وقت سابق قال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين إن إدارة المسيرات الأوكرانية تتم بشكل أساسي عبر محطات "ستارلينك".

المصدر: نوفوستي

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