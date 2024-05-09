بوتين للغرب.. لن نسمح بتهديدنا وقواتنا النووية متأهبة

القوات النووية الروسية في حالة تأهب "دائمة".. دلالة الزمان والمكان الذي تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه العبارة لاشك تحمل رسائل عدة..

مردفاً عبارته بأن روسيا تعملُ من أجل منعِ وقوع مواجهةٍ عالمية، ومشدّدًا على أنها لن تسمح أبدًا لأي جهة بتهديدها..

فأمام حشدٍ من العسكريين وفي كلمة له بمناسبة الذكرة التاسعة والسبعين للنصر على النازية حذر الرئيس بوتين الغرب من إشعال النزاعات ومحاولة احتواء الأطراف الدولية ذات السيادة..

تحذيرات بوتين لاشك تركت وقعها على الغرب حيث اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ المناورات النووية الروسية المرتقبة "تحديا خطيرا لـ"الناتو" وخطوة غيرَ حذرة" ستقدم عليها موسكو، حسب زعمه.. خاصة بعد إعلان روسيا أن بيلاروس ستنضم للتدريبات التي لاشك ستحمل رسالة موجهة ودقيقة للغرب وتأكيداً على أن الأمن القومي الروسي خطٌ أحمرُ لا يسمحُ بالمساس به..

قراءة في كلمة الرئيس بوتين.. وما تحمله من رسائل ودلالات..

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