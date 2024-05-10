دعوات للانفصال عن إسرائيل وتشكيل "دولة الجليل" في ذكرى "يوم الاستقلال"

هدد موشيه دافيدوفيتش رئيس المجلس الإقليمي في الشمال الإسرائيلي بالانفصال عن إسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة في الشمال، بعد الهجمات والمواجهات مع "حزب الله" اللبناني.

وقال المسؤول الإسرائيلي على شاشة القناة الـ13: "سننفصل عن الدولة" معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية مواطنيها في الشمال.

During a meeting of "Israel's" Conflict Zone Forum, which groups the leaders of northern settlements, members decided to announce the establishment of the State of Galilee and separating fully from "Israel".



According to Israeli news website Walla!, the step is set to be… pic.twitter.com/VsZBt53905 — The Resistance (@TopGResistance) May 9, 2024

وأضاف رئيس مجلس إقليم "ميتا أشير": "نشعر أننا نُترك لنواجه مصيرنا بأنفسنا".

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وأكد في هذا الجانب أن "الحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا، ونحن نفكر بجدية في الانفصال عن الدولة".

وتابع دافيدوفيتش: "نحن لا نريد أن نكون جزءا من دولة لا تهتم بأمن مواطنيها.. إذا لم تتمكن الحكومة من حمايتنا، فسنحمي أنفسنا".

إلى ذلك، نقلت مواقع إسرائيلية عن مسؤوليين محليين في الشمال الإسرائيلي، قولهم: "من الآن فصاعدا، سوف نتوقف عن الإنصات إلى الحكومة، وسوف نتصرف بصورة مستقلة دون تبعية للدولة".

وأشارت إلى أنه مع تصاعد التوترات في شمال إسرائيل وسط صراع ونزوح طويلين، يستعد السكان لاحتجاجات كبيرة الأسبوع المقبل.

وبسبب حالة الإحباط الذي تشعر به السلطات المحلية ممّا تعتبره إهمالا من جانب الحكومة، فإنها تخطط لاتخاذ خطوة جريئة وهي "إعلان الاستقلال عن إسرائيل في ذكرى يوم الاستقلال". وإعلان ما يسمى "دولة الجليل".

المصدر: RT