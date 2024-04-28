"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة ميرون ومستوطنات محيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مستوطنة ميرون الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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وكان "حزب الله" قد قال في بيان له يوم أمس السبت: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

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المصدر: RT