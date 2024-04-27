"حزب الله" يستهدف مقر قيادة تابعا للواء غولاني وموقعا عسكريا إسرائيليا وجنودا جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت تنفيذه 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي بينها هجوم مركب بالمسيّرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر قيادة وقوات تابع للواء غولاني.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 18:30 من عصر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

- ردا على ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدتي كفركلا وكفرشوبا: "شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما مركبا بالمسيّرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني، وأصابوه بشكل مباشر".

- عند الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

هذا وأكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني نبيل قاووق أن مسيّراتهم الانقضاضية "قادرة على أن تصل إلى حيث تريد المقاومة".

في حين أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع "حزب الله"، في ظل تصاعد المخاطر المترتبة عن التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها.

المصدر: RT



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