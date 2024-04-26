"الصواريخ انفجرت بالآليات".."حزب الله" يعرض مشاهد ما نفذه ضد قافلة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية "كمين مركب" نفذه ضد الجيش الإسرائيلي ليل أمس الخميس قرب موقع رويسات العلم العسكري جنوبي لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية الكمين المركب الذي نفذته المقاومة الإسلامية ضد قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، حيث ظهرت في المقطع إصابة آليتين إصابة مباشرة.

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وكان "حزب الله" قد قال في بيان له مساء أمس الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، أعدت المقاومة ‏الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند ‏الساعة 23:10 من ليل يوم الخميس 25 أبريل 2024 تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".

المصدر: RT‏