"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه دبابة إسرائيلية في موقع المطلة

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه دبابة ميركافا التابعة للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف "المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في محيط موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

كما وثق إصابة الهدف إصابة مباشرة، وظهور الدبابة الإسرائيلية ملقاة على جانب الطريق بعد استهدافها.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف قاذفة صواريخ في بلدة طير حرفا بجنوب لبنان بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على مستوطنة شوميرا الشمالية الليلة الماضية، فيما أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه استهدف مستوطنة "شوميرا" بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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المصدر: RT