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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع وقاذفات صواريخ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع وقاذفات صواريخ لـ
Gettyimages.ru
القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، صورة تعبيرية.
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قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف قاذفة صواريخ في بلدة طير حرفا بجنوب لبنان بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على مستوطنة شوميرا الشمالية الليلة الماضية.

كما تم استهداف مبنى آخر في المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي إن عناصر "حزب الله" يتجمعون فيها.

وخلال الليل، نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة من الغارات على مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان، في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنها الحزب على شمال إسرائيل.

وقال الجيش إن الأهداف شملت البنية التحتية في بلدة مركبا، ومبنى في عيتا الشعب ونقطة مراقبة في مروحين، مبينا أن القوات قصفت أيضا المناطق القريبة من شيحين وكفرشوبا بالمدفعية "لإزالة التهديدات".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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