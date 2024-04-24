الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع وقاذفات صواريخ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف قاذفة صواريخ في بلدة طير حرفا بجنوب لبنان بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على مستوطنة شوميرا الشمالية الليلة الماضية.

كما تم استهداف مبنى آخر في المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي إن عناصر "حزب الله" يتجمعون فيها.

وخلال الليل، نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة من الغارات على مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان، في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنها الحزب على شمال إسرائيل.

אמש זוהו מספר שיגורים משטח לבנון שנפלו בשטחים פתוחים במרחב שומרה. תוך זמן קצר, כלי טיס של חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר ממנו שוגרו הרקטות במרחב טיר חרפא. בנוסף, מבנה צבאי של ארגון הטרור חזבאללה בו שהו מחבלים הותקף במרחב>> pic.twitter.com/qk46TFHsMZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 24, 2024

وقال الجيش إن الأهداف شملت البنية التحتية في بلدة مركبا، ومبنى في عيتا الشعب ونقطة مراقبة في مروحين، مبينا أن القوات قصفت أيضا المناطق القريبة من شيحين وكفرشوبا بالمدفعية "لإزالة التهديدات".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"