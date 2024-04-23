الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لغارة جوية تقتل مسؤولا كبيرا في حزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم أنه غارة جوية على سيارة في جنوب لبنان تقتل مسؤولا كبيرا في حزب الله اليوم الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن مقتل حسين علي عزقول في الغارة ووصفه بأنه ناشط "مهم" في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله. وأكد حزب الله مقتل عزقول.

وحسب وسائل الإعلام الرسمية والشهود العيان فإن الغارة وقعت في منطقة عدلون بين مدينتي صيدا وصور الساحليتين، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

المصدر: AP