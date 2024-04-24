حزب الله: "استهدفنا مستوطنة "شوميرا" بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه استهدف مستوطنة "شوميرا" بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.

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وقال في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم ‏الاربعاء 24-04-‌‏2024 مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا".‏

ونشر حزب الله مقطع فيديو لعملياته ضد القوات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الفائت.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا، قال فيه: "تم، يوم أمس (الثلاثاء)، رصد عدد من الصواريخ العابرة للأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة شوميرا. ردا على ذلك، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منصة الإطلاق في منطقة طير حرفا، حيث أطلقت منها الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا قصف مجمع عسكري لحزب الله كان الإرهابيون يعملون منه في المنطقة".

وأضاف أنه "خلال الليل، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية للإرهاب في منطقة مركبا، ومجمعا عسكريا في منطقة عيتا الشعب ونقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مروحين. كذلك أطلقت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي النار لإزالة تهديد في منطقتي شيحين وكفرشوبا".

المصدر: RT