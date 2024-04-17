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وزير إسرائيلي يدعو الحكومة لإنقاذ شمال البلاد من الانهيار الكامل

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وزير إسرائيلي يدعو الحكومة لإنقاذ شمال البلاد من الانهيار الكامل
Gettyimages.ru
الأضرار في المستوطنات الشمالية في إسرائيل، صورة تعبيرية.
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دعا وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي يعقوب مارغي الحكومة إلى الموافقة على خطة مساعدات المستوطنات الشمالية لإنقاذ المنطقة من الانهيار.

والتقى الوزير مع منتدى رؤساء سلطات مستوطنات خط النزاع في الشمال لمناقشة احتياجات الرعاية الاجتماعية التي تزايدت منذ اندلاع الحرب وتعزيز برنامج المساعدات وإعادة التأهيل في الشمال.

وقال بعد اللقاء: "لقد سمعت عن كثب عن التحديات والاحتياجات التي تنشأ من الميدان. لقد كتبت النقاط التي تم طرحها، وسأعقد اجتماع عمل في المكتب لترجمة ذلك إلى خطة عمل وتوسيع الاستجابات لاحتياجات الرعاية الاجتماعية المتزايدة".

وعن برنامج المساعدات، شدد على أنه "يجب على الحكومة أن توافق بسرعة على الخطة في الشمال، على غرار خطة المساعدة التي تم وضعها للمستوطنات في الجنوب، من أجل تحديد الأفق وإنقاذ هذا الجزء من البلاد من الانهيار الكامل".

المصدر: Ynet

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