"السلحفاة".. ابتكار روسي جديد لاختراق دفاعات العدو (فيديو)

تستمر عملية إدخال تعديلات في تصميم الدبابات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وقد نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أظهر دبابة "تي – 72" أدخلت في تصميمها تعديلات هامة. وقد أطلق الجنود الروس على تلك الدبابة تسمية "منقل فحم القيصر" أو السلحفاة بحسب العسكريين الأوكرانيين. وحصلت الدبابة المطورة على طبقتين من الحماية ضد القذائف الجوفاء والدرونات الانتحارية. الطبقة الأولى هي ستائر حديدية تحيط بجسم الدبابة، بما فيه برجها. أما الطبقة الثانية، وهي الجديدة، عبارة عن شبكات معدنية خاصة بالتصدي للمسيرات الجوية التي تحمل القنابل النفاثة.

وإضافة إلى ذلك، وهو أمر مهم جدا، تم تزويد الدبابة بكاسحة ألغام مدولبة مثبتة في مقدمة الدبابة ومخصصة لفتح ممرات في حقول الألغام.

ويشار إلى أن كاسحة الألغام مجهزة بوحدة كهرومغناطيسية من شأنها تفجير ألغام مزروعة تحت الأرض تهدف إلى تفجير قعر الدبابة.

وقالت وسائل إعلام أجنبية إن "السلحفاة" تساعد وحدات المشاة الميكانيكية المهاجمة في اختراق دفاعات العدو. وعلاوة على دبابات "تي – 72" يتم حاليا تزويد دبابة "تي – 80" بتجهيزات "السلحفاة".

المصدر: روسيسكايا غازيتا