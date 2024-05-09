بالفيديو.. طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شفيق على موقفها من احتجاجات الطلاب

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة توبيخ إحدى الطالبات لرئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شفيق، ومطالبتها إياها بالاستقالة من منصبها بسبب موقفها من احتجاجات الطلاب الداعمين لفلسطين.

إقرأ المزيد

ونشرت منظمة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في صفحتها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر الطالبة وهي تقول لرئيسة الجامعة: "استقيلي من عملك يا مينوش..استقيلي من عملك.. كيف تجرئين على معاملة طلابك بهذا الشكل؟ عليكِ أن تخجلي من نفسك، أعتقد أنك تشعرين بالخزي".

وتابعت: "كيف استطعت أن تطلبي شرطة نيويورك لطلابك؟ كيف استطعت فعل ذلك؟ كم دفعوا لك لتعاملي طلابك كقمامة ومجرمين؟ لقد وجهوا أسلحتهم إلينا، استقيلي من عملك، لا نريدك هنا، أنت عار على جامعة كولومبيا، أنت عار علينا، استقيلي من عملك".

هذا في حين لم تبد رئيسة جامعة كولومبيا أي رد فعل تجاه الطالبة وأكملت طريقها.

هذا وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة تنديداً بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، وضغطا على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

في حين اعتقلت شرطة مدينة نيويورك ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في حرم الجامعة، وذلك بناء على طلب رئيسة الجامعة.

المصدر: RT