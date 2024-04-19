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اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا (فيديوهات)

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اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا (فيديوهات)
Gettyimages.ru
طلاب جامعة كولومبيا في مواجهة عناصر من شرطة نيويورك، حرم جامعة كولومبيا، 18 أبريل 2024.
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اعتقلت شرطة مدينة نيويورك ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا، وذلك بناء على طلب رئيسة الجامعة، بحسب عمدة المدينة إريك آدامز.

وتأتي المواجهة بعد يوم من إدلاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق (مصرية من مواليد الإسكندرية عام 1962 وتحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية) وغيرها من قادة الجامعة بشهادتهم أمام الكونغرس بشأن مناخ الحرم الجامعي ومعاداة السامية منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وقالت شفيق في طلبها إلى نائب المفوض مايكل جربر، إن أكثر من 100 شخص احتلوا الحديقة الجنوبية للحرم الجامعي.

وقالت شفيق إن المتظاهرين بدأوا في إقامة معسكر في حرم الجامعة قبل فجر الأربعاء، وكانوا يطالبون بسحب استثمارات المدرسة في إسرائيل، مبينة أن الجامعة أخطرت الطلاب مساء الأربعاء بأن من بقوا في المعسكر سيواجهون الإيقاف.

وقال العمدة آدامز إن المتظاهرين ظلوا هناك لأكثر من 30 ساعة، مبينا أن أولئك الذين تم احتجازهم كان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. كما اتهم شخصان بعرقلة الإدارة الحكومية.

وأضاف: "للطلاب الحق في حرية التعبير. وليس لديهم الحق في انتهاك سياسات الجامعة وتعطيل التعلم في الحرم الجامعي".

يذكر أنه تم وضع سياسة جديدة في فبراير، تم بموجبها تحديد مواقع محددة للتظاهر، كما تطلب من المحتجين تقديم إشعار مسبق بتوقيت وتاريخ الاحتجاج.

المصدر: axios + RT

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