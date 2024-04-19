اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا (فيديوهات)

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا، وذلك بناء على طلب رئيسة الجامعة، بحسب عمدة المدينة إريك آدامز.

وتأتي المواجهة بعد يوم من إدلاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق (مصرية من مواليد الإسكندرية عام 1962 وتحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية) وغيرها من قادة الجامعة بشهادتهم أمام الكونغرس بشأن مناخ الحرم الجامعي ومعاداة السامية منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس".

Taking the streets outside of @Columbia in support of Gaza and the student encampment resisting genocide!



Students stand your ground!

NYPD back down! pic.twitter.com/MIk6SEAYZU — Nerdeen Kiswani (@NerdeenKiswani) April 18, 2024

وقالت شفيق في طلبها إلى نائب المفوض مايكل جربر، إن أكثر من 100 شخص احتلوا الحديقة الجنوبية للحرم الجامعي.

وقالت شفيق إن المتظاهرين بدأوا في إقامة معسكر في حرم الجامعة قبل فجر الأربعاء، وكانوا يطالبون بسحب استثمارات المدرسة في إسرائيل، مبينة أن الجامعة أخطرت الطلاب مساء الأربعاء بأن من بقوا في المعسكر سيواجهون الإيقاف.

Genuinely one of the most disgusting documents in the history of American higher education pic.twitter.com/BakiHZTDTS — samuel catlin (@lint_ax) April 18, 2024

وقال العمدة آدامز إن المتظاهرين ظلوا هناك لأكثر من 30 ساعة، مبينا أن أولئك الذين تم احتجازهم كان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. كما اتهم شخصان بعرقلة الإدارة الحكومية.

Yesterday, police arrested dozens of students, who were demanding that #ColumbiaUniversity divest from weapons manufacturers arming #Israel. pic.twitter.com/X2aFNxVp1b — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 19, 2024

وأضاف: "للطلاب الحق في حرية التعبير. وليس لديهم الحق في انتهاك سياسات الجامعة وتعطيل التعلم في الحرم الجامعي".

يذكر أنه تم وضع سياسة جديدة في فبراير، تم بموجبها تحديد مواقع محددة للتظاهر، كما تطلب من المحتجين تقديم إشعار مسبق بتوقيت وتاريخ الاحتجاج.

Showing massive determination, hundreds of Columbia University students gathered again and set up a second Palestine solidarity encampment despite the violent arrest campaigns they face. pic.twitter.com/2HBKqujvYg — V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) April 19, 2024

المصدر: axios + RT