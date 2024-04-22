جامعة كولومبيا تعلق المحاضرات والشرطة تعتقل متظاهرين في ييل على خلفية التوترات بشأن الشرق الأوسط

علقت جامعة كولومبيا يوم الاثنين المحاضرات داخل أسوار الجامعة عقب انطلاق مظاهرات في عدة جامعات أمريكية ردا على تصاعد التوترات بين الطلاب في الحرم الجامعي نتيجة للحرب في الشرق الأوسط

وألقت الشرطة الكولومبية القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة ييل صباح الاثنين بعد إعلان مسؤولين في جامعة نيو هافن بولاية كونيتيكت رفضهم التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمغادرة.

وأقام المتظاهرون المؤيدون لفلسطين مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة ميشيغان ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة نورث كارولينا، حيث جاءت التحركات في الجامعات قبل ساعات من بدء عطلة عيد الفصح اليهودي مساء الاثنين.

وأرسل حاخام في جامعة كولومبيا يوم الأحد، رسالة عبر الواتساب إلى أكثر من 200 طالب يهودي، يحثهم فيها على مغادرة الحرم الجامعي في مدينة نيويورك إذا لم يشعروا بالأمان.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق، في مذكرة موجهة إلى طلبة الجامعة يوم الاثنين إنها ”تشعر بحزن عميق” لما يحدث في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين يجب أن يعملوا عن بعد حيثما أمكن ذلك، ويجب على الطلاب الذين لا يعيشون في الحرم الجامعي البقاء بعيدا.

وأضافت شفيق أن هناك صراعا رهيبا يدور في الشرق الأوسط، وإنها تدرك أن الكثيرين يعانون من أزمة أخلاقية عميقة، وكتبت: "لا يمكن أن نسمح لمجموعة واحدة تملي الشروط وتحاول تعطيل معالم مهمة مثل التخرج لتعزيز وجهة نظرها".

وأكدت أنها ستتعاون خلال الأيام المقبلة، مع مجموعة عمل من العمداء ومديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لإيجاد حل للأزمة.

أفاد العديد من الطلاب في جامعة كولومبيا وكلية بارنارد بأنه تم إيقافهم نتيجة لاحتجاجات الأسبوع الماضي، بينهم طالبة بارنارد إسراء هيرسي وهي ابنة النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر.

وصرح المتحدث باسم شرطة نيو هيفن بأن الشرطة ألقت القبض على حوالي 45 متظاهرا في ييل بولاية كونيتيكت ووجهوا لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم جميعا بناء على وعود بالمثول أمام المحكمة.

ونصب متظاهرون الخيام في بينكي بلازا يوم الجمعة وتظاهروا يوم السبت، مطالبين جامعة ييل بإنهاء أي استثمارات في شركات الدفاع التي تتعامل مع إسرائيل.

في بيان للجامعة يوم الأحد، قال رئيس جامعة ييل، بيتر سالوفي، إن مسؤولي الجامعة تحدثوا إلى الطلاب المتظاهرين عدة مرات حول سياسات المدرسة وإرشاداتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والسماح بالوصول إلى أروقة الحرم الجامعي.

وقال: ”إن إنشاء المخيمات وتحدي توجيهات مسؤولي الجامعة والبقاء في الحرم الجامعي بعد الأوقات المسموح بها، وغيرها من الأفعال التي تنتهك سياسات الجامعة وإرشاداتها تشكل مخاطر على السلامة وتعيق عمل جامعتنا”.

فيما قال المتحدث باسم الشرطة بهذا الصدد إن مجموعة كبيرة من المتظاهرين تجمعوا مرة أخرى بعد الاعتقالات التي جرت يوم الاثنين في جامعة ييل وأغلقوا شارعا بالقرب من الحرم الجامعي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أي أعمال عنف أو إصابات.

المصدر: أ ب