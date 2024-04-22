طلاب جامعة نيويورك يقيمون مخيما احتجاجا على الحرب في غزة

انضم الطلاب في جامعة نيويورك إلى الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث نصبوا مخيما خارج كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك احتجاجا على الحرب في غزة ومؤيدا للفلسطينيين.

وألغت جامعة كولومبيا اليوم الاثنين المحاضرات واعتقلت الشرطة عشرات الطلاب في جامعة ييل مع استمرار الاحتجاجات على الحرب في غزة في حرم الجامعات الأمريكية.

وفي أعقاب الاعتقالات في كولومبيا الأسبوع الماضي، أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما فيها جامعة ميشيغان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

المصدر: AP