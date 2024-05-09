الحوثي: ضوء أمريكي أخضر للإسرائيليين في رفح واستعراض ضد الشعب والجيش المصري

أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن واشنطن أعطت الإذن لإسرائيل بالدخول إلى معبر رفح وأن الدخول لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري.

وقال الحوثي في كلمة له "إن اجتياح معبر رفح هو تحد لمصر ويشكل تهديدا على أمنها كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها".

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وأضاف: "يتظاهر الأمريكي بالضغط على العدو الإسرائيلي بشأن رفح رغم تزويده بمخزون ضخم من الأسلحة".

ولفت قائد حركة "أنصار الله" إلى أن "احتلال معبر رفح لن يحقق للعدو أي إنجاز عسكري لأنها منطقة مدنية وليست جبهة عسكرية للمجاهدين".

وأوضح أن "تقدم العدو في أجزاء من رفح لن يحقق له إنجازا عسكريا، فصمود المجاهدين لا يزال حتى في شمال القطاع".

إلى ذلك، اعتبر الحوثي أنه على العرب والمسلمين "مسؤولية اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد العدو مقابل استهدافه الأهالي والنازحين في رفح". وبيّن أنه "إزاء العدوان على رفح، تملك الدول العربية خيارات كثيرة سياسية ودبلوماسية واقتصادية".

وأردف في هذا الجانب: "إذا كانت الأنظمة العربية لا تجرؤ على تبني أي موقف، فلتفسح المجال لشعوبها وستتحرك بشكل كبير".

المصدر: وسائل إعلام يمنية