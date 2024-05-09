زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

ووقع زيلينسكي مرسوما ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا".

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من زعم السلطات الاوكرانية أنها احبطت "مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها كييف عن منع "محاولات" اغتيال زيلينسكي أو غيره من ممثلي القيادة العسكرية السياسية للبلاد، زاعمة أن الأجهزة الخاصة الروسية تقف وراء ذلك.

المصدر: RT + "أ ف ب"