طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال

تشير الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء، إلى أن خرافات عديدة تحيط بتغذية الأطفال، بعضها يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة، غالبا ما تكون خطيرة جدا.





وقد بددت الطبيبة خمسة أوهام رئيسية منها:

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أولا: وفقا لها، "يحتاج الأطفال إلى الكثير من الحليب من أجل عظام قوية".

وتقول: "نعم، الحليب مصدر جيد للكالسيوم. وهو جيد للأطفال، لكن الحليب يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والاستهلاك المتكرر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يعاني عدد كبير من الأطفال من عدم تحمل اللاكتوز".

ثانيا: يجب أن يتناول الأطفال في وجبة الإفطار العصائد.

وتقول: "صحيح يحب الأطفال هذه الأكلات لأنها خفيفة ولذيذة، لكنها تحتوي على الكثير من السكر. لذلك من الأفضل تقديم وجبة إفطار غنية بالبروتينات والألياف للأطفال، مثل عصيدة الشوفان مع الفواكه والثمار".

ثالثا: (الملح ليس خطيرا كالسكر)

ولكن وفقا لها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى عند الأطفال. لذلك بدلا من الملح يفضل استخدام التوابل والأعشاب الطبيعية لتحسين طعم الأطباق.

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رابعا: (كلما قلت الدهون كلما كان ذلك أفضل).

وتقول: "الدهون ضرورية لوظيفة الدماغ. لذلك لا يمكن استبعاد الدهون، ناهيك عن إزالتها بالكامل. لذلك من الأفضل اختيار مصادر صحية للدهون، مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية، واستبعاد الدهون المتحولة".

خامسا: (يحتاج الأطفال بعد سن الثالثة إلى شرب ما لايقل عن 1.5 لتر من الماء).

ولكن وفقا لها، لا ينبغي "إغراق" الطفل بالماء. لكل شخص خصوصيته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. أي يجب أن تكون كمية السوائل التي يشربها الطفل متناسبة مع نمط حياته وطوله ووزنه.

ووفقا لها، يمكن لهذه الخرافات أن تؤثر بشكل خطير على صحة الأطفال ونموهم. مشيرة إلى أن التغذية السليمة في مرحلة الطفولة هي حجر الأساس للصحة في مرحلة البلوغ.

المصدر: Gazeta.Ru