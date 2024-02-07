لماذا نفرط في تناول الطعام أحيانا؟

يفرط الكثير من الناس في تناول الطعام لأنهم ببساطة يشعرون بالأسف لرمي بقاياه. لكن قلة منهم يدركون الضرر الذي يسببه ذلك للجسم.

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وتشير الدكتورة يلينا موتوفا خبيرة التغذية الروسية إلى أن هذه عادة سيئة.

وتقول: "حاول عدم تناول الطعام المتبقي الذي لا يحتاجه الجسم ولن يفيده. ويمكن البدء بالاستغناء. عن ملعقة صغيرة في كل مرة لتعويد النفس على هذه العملية مبدئيا. أنا أيضا أكره رمي الطعام، لذلك أضعه في المجمدة أو استخدمه لإعداد أطباق أخرى".

ووفقا لها تعود جذور "مجتمع الطبق النظيف" إلى مرحلة الطفولة، عندما يفرض الكبار على الطفل تناول كل ما في الطبق وعدم ترك أي شيء من الطعام. ونتيجة لذلك تبقى هذه الفكرة لدى الكثيرين حتى في مرحلة البلوغ. ولكن في الواقع يجب تناول كمية الطعام التي يحتاجها الجسم فقط.

وتوضح الخبيرة، لا تتعلق هذه المسألة بكيفية تغذية الأطفال فقط، بل أيضا باحتياجات الآخرين، بغض النظر عن أعمارهم. وتؤكد أن العنف بأي شكل من الأشكال هو أمر وحشي.

وتشير إلى أن إحدى المريضات أخبرتني بما يلي "ضربوني ووبخوني ولم يسمحوا لي بترك المائدة إلا بعد أن يصبح الطبق فارغا. لقد بقيت هذه العادة ترافقني ولم أتمكن من التخلص منها حتى الآن".

المصدر: life.ru