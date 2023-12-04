ما خطورة إجبار الطفل على تناول كل الطعام الموجود في الصحن؟

وفقا للدكتور دينيس دولغوف أخصائي علم النفس السريري، إن عادة تناول كل ما هو موجود في الصحن يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في السلوك الغذائي.



ويشير الدكتور في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن العبارات المألوفة التي تقال عادة للأطفال "لن تنهض من الطاولة إلا بعد أن تأكل كل ما في الصحن" و"نحن نحب الصحون النظيفة" يمكن أن يكون لها تأثير سلبي عليهم. لأن عادة تناول كل ما في الصحن تؤدي إلى السمنة ومشكلات واضطرابات صحية أخرى.

إقرأ المزيد

ويقول: "لمركز الجوع في الدماغ البشري خاصية دنيئة. يبدو أن الشخص قد أكل ما يكفي ويشعر بالشبع. أي أنه أساسا لا يحتاج إلى أي شيء آخر، لكنه مع ذلك يستمر في تناول الطعام لأنه معتاد على إنهاء كل شيء في طبقه. وهذا يؤدي إلى تنشيط مركز الجوع من جديد أقوى من المرة الأولى. ويتناول الشخص بالإضافة إلى ذلك المكملات الغذائية، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. والجميع يعرف العواقب: الوزن الزائد، والسمنة في مرحلة ما، واضطراب الأكل وهكذا".

ويقدم الأخصائي نصائح للتخلص من هذه العادة السيئة التي تنشأ في مرحلة الطفولة.

ويقول: "وفقا للقانون الأساسي يجب تناول الطعام حتى الشعور بالشبع. وبمجرد أن يشعر الشخص بالشبع يجب أن يتوقف عن تناول الطعام، بغض النظر عن كمية الطعام المتبقية في صحنه ونوعها. لأنه يمكن وضع الطعام المتبقي في الثلاجة وتناوله لاحقا عند الشعور بالجوع. أو يمكن إعطائه للحيوانات المنزلية مثلا. أي أن الشخص ليس مجبرا على تناول كل ما في الطبق كما تعود في الطفولة. لذلك من الأفضل تناول الطعام ببطء والتركيز على الطعام وعدم التفكير بمسائل أخرى حتى لا يفوته الشعور بالشبع".

المصدر: نوفوستي