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تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال

الصحة

تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال
Gettyimages.ru Thomas Trutschel / Contributor
صورة أرشيفية
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دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر الموجودة في الأغذية الصناعية للأطفال ودعت إلى تجديد المعايير لتحسين طعام الصغار.

وجاء هذا التحذير، بعد أن أجرى الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية دراسة شملت حوالي 8 آلاف منتج في أكثر من 500 متجر في النمسا وبلغاريا والمجر، بين نوفمبر 2017 ويناير 2018.

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وبينت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المنتجات المشمولة بالدراسة تحتوي على أكثر من 30% من السعرات الحرارية من السكر. وأن ثلث المنتجات تحتوي على سكر مضاف أو تحلية صناعية.

ونوهت المنظمة بأن الاستهلاك الكبير للسكر قد يزيد من خطر الإصابة بالوزن الزائد وتسوس الأسنان، كما أنه ربما يجعل الأطفال يرغبون بالسكر مدى حياتهم أكثر من المواد الغذائية الصحية، ما يضر كثيرا بصحتهم.

وقالت المديرة الإقليمية للفرع الأوربي للمنظمة، سوزانا ياكاب، في بيان لها:" التغذية السليمة لحديثي الولادة والأطفال الصغار ضرورية لتنشئتهم على أفضل وجه ويكون وضعهم الصحي أفضل في فترات لاحقة من أعمارهم".

كما حذرت منظمة الصحة العالمية عام 2018 من انتشار البدانة والوزن الزائد في أوساط الأوروبيين، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على متوسط العمر.

المصدر: وكالات

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