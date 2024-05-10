الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 12 جنديا هاجمتهم الدبابير في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جنديا بهجوم أسراب من الدبابير دهست آلية عسكرية إسرائيلية عشّها في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه تم نقل 12 جنديا من كتائب المدرعات وجفعاتي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، بعد تعرضهم للسعات دبابير خطيرة في المنطقة العازلة الواقعة على الحدود بالقرب من كيبوتس نيريم في قطاع غزة، بعد أن داست دبابة عشا للدبابير في المكان.
وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية إن "حدثا أمنيا صعبا وقع في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.
المصدر: وكالة معا