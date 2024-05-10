هل تعاقب واشنطن الأمم المتحدة لاعتمادها قرار "عضوية فلسطين"؟

الأغلبية الساحقة في العالم تؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وقلة قليلة فقط ترفض.

لو أردنا الاسترشاد بشعارات الديمقراطية الغربية لكان يجب أن تنال فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة ليس اليوم، وإنما منذ زمن بعيد. هذا نظرياً طبعا، أما عملياً، فكلنا نعرف، ومنذ زمن بعيد أيضاً، أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تدوس شعاراتها حين يتنافى التطبيق مع مصالحها. هذا ما تفعله واشنطن اليوم.. تقف وحيدةً معزولة في وجه الحق الإنساني في فلسطين، ودعماً لاستمرار الاحتلال والقتل والتدمير والتهجير. لا تجد الإدارة الأمريكية حرجاً في هذا الموقف.. فهي لطالما احتلَّتْ ولا تزال تحتلُّ دولاً.. لطالما قتلت ولا تزال تقتل، لطالما دمَّرت وهجَّرت، واسألوا هيروشيما وناغازاكي عن أمريكا، واسألوا كوريا وفيتنام ويوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها.. هذا هو الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية، وليس موقف واشنطن في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا انعكاساً لذلك.

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