البنتاغون يعلق على إعلان روسيا إطلاق مناورات باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

زعم المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن التدريبات النووية الروسية المرتقبة "غير مسؤولة"، نظرا للوضع الحالي في العالم.

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وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "لقد تحدثت بالفعل عن هذا الأمر، ورأيت تقارير حول هذا الأمر في الصحافة، وسأقول مرة أخرى إن هذا أمر غير مسؤول ومتهور، وهو أمر خطير، في ظل البيئة الأمنية الدولية الحالية".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اعتبر أن المناورات النووية الروسية المرتقبة تشكل "تحديا خطيرا لـ"الناتو" وخطوة غير حذرة" ستقدم عليها موسكو، حسب زعمه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الـ6 من الشهر الجاري عن التحضير لمناورات بالأسلحة النووية التكتيكية بمشاركة القوات الجوية والبحرية والبحرية الروسية.

وأضافت أن المناورات التي لم تحدد موعدها بعد، ستأتي ردا على التصريحات الاستفزازية لعدد من الزعماء الغربيين، وتهديداتهم المبطنة لروسيا.

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الحامية" في العواصم الغربية.

المصدر: "تاس"