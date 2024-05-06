موسكو توضح هدفها من إطلاق تدريبات روسية باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية

وذكرت الخارجية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "نأمل أن يهدئ هذا الحدث، الرؤوس الساخنة في العواصم الغربية، وأن يساعد على إدراك العواقب الكارثية المحتملة للمخاطر الاستراتيجية التي يثيرونها، وأن يمنعهم من مساعدة نظام كييف في أعماله الإرهابية ومن الانجرار إلى مواجهة مسلحة مباشرة مع روسيا".

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وأكدت الوزارة أن التدريبات مرتبطة بالتصريحات العدائية الأخيرة للمسؤولين الغربيين والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي اتخذها حلف شمال الأطلسي.

وأضافت الوزارة: " فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية الروسية المقبلة لتطوير المهارات في استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، نؤكد على أنه ينبغي النظر إلى هذا الحدث (التدريبات) في سياق التصريحات العدائية الأخيرة للمسؤولين الغربيين والإجراءات المزعزعة للاستقرار بشكل حاد التي اتخذها عدد من دول الناتو، والتي تهدف لممارسة ضغط قوي على روسيا الاتحادية، وخلق تهديدات إضافية لأمن بلادنا فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وما حولها.

وربط نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بين تدريبات هيئة الأركان العامة الروسية وبين السلوك الأخير للقادة الغربيين وتصريحاتهم حول نيتهم إرسال قوات إلى أوكرانيا، ووصف السياسي الروسي ذلك بـ"الانحطاط التام للطبقة الحاكمة في الغرب".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

وكان بوتين أكد في حديث لوكالة "روسيا سيفودنيا" في مارس الماضي، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي