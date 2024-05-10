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حادث مروع في سان بطرسبورغ.. حافلة تسقط في النهر وفرق الطوارئ تسابق الزمن لإنقاذ ركابها

أخبار روسيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تدهور حافلة ركاب بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها وسقوطها في نهر مويكا أحد روافد نهر نيفا بمدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا.

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وأعلنت وزارة الداخلية بمدينة سان بطرسبورغ أن الحافلة كانت تقل عشرين شخصا.

وأضافت أن رجال الإنقاذ نجحوا في انتشال 8 أشخاص من الحافلة فيما خرج 10 آخرون منها بأنفسهم.

وأفادت قناة RT بأن "الحافلة اخترقت سياج الجسر وسقطت في قناة مويكا من نهر النيفا بعد اصطدامها بإحدى السيارات".

المصدر: zvezdanews + RT

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