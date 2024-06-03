بلينكن: يجب أن تقبل حماس الصفقة دون تأخير

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد هاتفيا مع الوزيرين الإسرائيليين بيني غانتس ويوآف غالانت مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه.

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وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانين منفصلين، بأن "بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم حول اقتراح تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. وأشاد بلينكن باستعداد إسرائيل لإبرام اتفاق وأكد أن مسؤولية القبول تقع على عاتق حماس".

وشدد بلينكن وفق البيان على أن الاقتراح من شأنه أن يعزز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال تمكين إمكانية المزيد من التكامل في المنطقة، مجددا تأكيد التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وفي بيان ثان، قالت الخارجية الأمريكية إن "بلينكن تحدث مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس حول الاقتراح مثنيا على طرح إسرائيل للاقتراح ومشددا على أن حماس يجب أن تقبل الصفقة دون تأخير".

وأكد بلينكن مجددا أنه "بالإضافة إلى لم شمل الرهائن مع أحبائهم، فإن الاقتراح سيعزز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، بما في ذلك فتح إمكانية الهدوء على طول حدود إسرائيل مع لبنان والتي من شأنها أن تسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم".

المصدر: RT