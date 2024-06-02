ترامب مستعد لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال جون كينيدي وهجمات 11 سبتمبر في حال أعيد انتخابه

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه مستعد لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال جون كينيدي والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في حال أعيد انتخابه.

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كما أشار ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه عندما كان على رأس الإدارة الأمريكية، رفع السرية عن "الكثير من الوثائق" المتعلقة بقضية اغتيال كينيدي.

يذكر أن هيئة المحلفين في نيويورك قررت إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.

وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: فوكس نيوز