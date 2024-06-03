لحظة الاحتفال بالكأس تتحول لجحيم الإصابة (فيديو)

تسبب مدافع فريق زينيت بطرسبورغ نورالي أليب بإصابة لرأسه أثناء احتفاله بفوز فريقه بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه.

ورفع اللاعب الكازاخستاني الكأس فوق رأسه، ليسقط عليه غطاء الكأس، وأصيب لاعب كرة القدم بجرح، وبعد ذلك تم وضع الضمادات على رأسه.

إقرأ المزيد

في المباراة النهائية أمس الأحد، التقى زينيت مع بالتيكا كالينينغراد على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو وفاز بنتيجة 2-1.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف أليب هدف الفوز لزينيت بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان زينيت حقق قبل أيام لقب بطل الدوري الروسي الممتاز للمرة السادسة على التوالي والعاشرة في تاريخه معادلا الرقم القياسي لفريق سبارتاك موسكو.

وسيلعب زينيت مع وصيفه في الدوري في الموسم المنقضي، كراسنودار في كأس السوبر الروسي في 13 يوليو المقبل.

المصدر: RT