زينيت يهزم بالتيكا ويحرز لقب كأس روسيا

أحرز فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل كأس روسيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على بالتيكا في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وكان بالتيكا سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 40 عن طريق أليكس فرنانديز بتسديدة متقنة، ونجح زينيت في إدراك هدف التعادل عبر نينو في الدقيقة 84.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف نورالي أليب هدف الفوز لزينيت في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

#ПервыйТребл в нашей славной истории!



🏆 15.07.2023 Суперкубок

🏆 25.05.2024 Мир РПЛ

🏆 02.06.2024 Кубок страны pic.twitter.com/KeafCAmNuO — ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 2, 2024

وحقق زينيت اللقب للمرة الخامسة في تاريخه بعد تتويجه في أعوام 1999، 2010، 2016، 2020.

وكان زينيت قد حقق قبل أيام لقب بطل الدوري الروسي الممتاز للمرة السادسة على التوالي والعاشرة في تاريخه معادلا الرقم القياسي لفريق سبارتاك موسكو.

وسيلعب زينيت مع وصيفه في الدوري في الموسم المنقضي، كراسنودار في كأس السوبر الروسي في 13 يوليو المقبل.

ويتنافس عادة بطل الدوري الروسي مع بطل الكأس على كأس السوبر، ولكن اللوائح تقول إنه إذا فاز فريق واحد بلقب المسابقتين في نفس الموسم (وهو ما حدث مع زينيت هذا الموسم)، فإن خصمه في مباراة كأس السوبر سيكون وصيفه في الدوري.

المصدر:sportbox