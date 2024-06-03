قال أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم نقل هذه الوحدات الشيشانية الخاصة إلى محور خاركوف.

وأضاف: "منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، كانت قوات أحمد الخاصة ولا تزال في الخطوط القتالية الأمامية. لم نتواجد بتاتا في الخطوط الثانية، ولم نقف أبدا خلف أحد. وفي هذه الحالة بالطبع، يسعدنا ويثلج صدورنا أنه تم نقلنا إلى هذا الموقع، الذي يعتبر الأهم اليوم في الجبهة".

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وأشار علاء الدينوف إلى أن عناصر قوات "أحمد" الخاصة، باشروا في تنفيذ المهام القتالية المحددة لهم.

وقال: "من حيث المبدأ، لقد تكيفنا بالفعل هنا، والمهمة الرئيسية هي نقل الوحدات التابعة لقواتنا إلى المنطقة الجديدة، والتمركز في المواقع المحددة لنا وترتيب شبكة الاتصالات. لقد تم بالفعل تنفيذ كل هذا. وأخذت وحداتنا بالفعل تنخرط في عمليات الاقتحام في بعض المناطق. لقد سيطرنا على تلك المناطق التي كان يجب علينا تغطيتها حتى لا يقوم العدو بأعمال تخريبية وإرهابية هناك".

وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، تواصل مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاع العدو في مقاطعة خاركوف. وخلال الأسبوع الماضي، تمكن الجيش الروسي من تكبيد 5 ألوية تابعة للقوات الأوكرانية ولواءين من الدفاع الإقليمي، خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الحربية، وصدت وحدات الجيش الروسي 20 هجوما مضادا معاديا.

وخلال ذلك بلغت خسائر الجيش الأوكراني، حوالي 1740 عسكريا وثلاث دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة وثماني قطع من راجمات الصواريخ من طراز غراد وفامبير و29 قطعة مدفعية ميدانية.

المصدر: نوفوستي