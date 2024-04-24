قائد قوات "أحمد": وحدات القوات الروسية تحرر مناطق واسعة كل يوم

قال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف إن الوحدات الروسية تحرر مناطق واسعة كل يوم.

جاء ذلك في تصريحات علاء الدينوف لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء، حيث قال: "تقوم وحدات القوات المسلحة الروسية بتحرير مناطق وقرى استراتيجية للغاية كل يوم في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ونحن نرى نتيجة ذلك".

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وكان وزير الدفاع الروسي قد قال، خلال اجتماع لقيادات وزارة الدفاع، يوم أمس الثلاثاء، إن الجيش الروسي حرر بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرة القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا.

وذكر شويغو إلى أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: تاس