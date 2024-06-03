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"أنا ابن صحفي".. جورج كلوني ينفي "ملاحقة الصحفيين الروس"

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Globallookpress Rolf Vennenbernddpa
جورج كلوني (صورة أرشيفية)
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نفى الممثل جورج كلوني التصريحات التي أدلت بها إحدى موظفاته برغبة المؤسسة في دفع دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية نحو اعتقال الصحفيين الروس في الخارج.

وقال الممثل في بيان نشر على موقع X للتواصل الاجتماعي: "فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة عن الصحفيين الروس، فقد أخطأ أحد الأشخاص في مؤسستنا بتصريحاته. أنا نجل صحفي، ونحن في مؤسسة كلوني لن نضطهد الصحفيين أبدا، حتى لو اختلفنا معهم".

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وكان تصريح الموظفة في مؤسسة "كلوني من أجل العدالة"، والتي أسسها الممثل الأمريكي وزوجته أمل كلوني، قد أثار جدلا واسعا، حيث قالت إن المؤسسة تريد دفع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية نحو اعتقال الصحفيين الروس في الخارج الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا بطريقة موالية لروسيا. وتريد المؤسسة تشجيع دول الاتحاد على بدء محاكمة جنائية ضد الصحفيين الروس بتهمة "الدعاية الحربية"، كما تعتزم تنفيذ إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك رؤساء التحرير وغيرهم ممن "يتحدثون على الهواء أو على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقد وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف فريق المؤسسة الذي يدعو إلى ذلك بـ "المجانين"، وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تلك الدعوة هي "اضطهاد بدوافع سياسية"، ودعا نواب مجلس الدوما الروسي على خلفية تلك الدعوات إلى النظر في أنشطة مؤسسة كلوني بوصفها "غير مرغوب فيها في روسيا".

المصدر: X

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