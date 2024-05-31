بيسكوف يصف فريق مؤسسة "كلوني" بالمجنون بعد الإعلان عن نيتهم السعي لاعتقال الصحفيين الروس

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فريق مؤسسة "كلوني" للعدالة بالمجنون بعد الإعلان عن نيتهم السعي لاعتقال الصحفيين الروس في الخارج.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لهذه المبادرة: "أقترح على الصحفيين الروس أن يسألوا هؤلاء المجانين عن حججهم".

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وفي وقت سابق، قال أحد موظفي مؤسسة كلوني من أجل العدالة (التي أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل كلوني) إن المنظمة تريد حمل دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية على اعتقال الصحفيين الروس في الخارج الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا بطريقة موالية لروسيا.

وتريد المؤسسة تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على بدء محاكمة جنائية ضد الصحفيين الروس بتهمة "الدعاية الحربية".

وتعتزم أيضا تنفيذ إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "رؤساء التحرير وغير رؤساء التحرير"، وأولئك الذين يتحدثون "على الهواء أو على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: "تاس"