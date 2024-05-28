تقرير بريطاني يحذر من انتشار RT وتفوقها على وكالات الإعلام الغربية

حذر تقرير هيئة الإذاعة الدولية Association for International Broadcasting (AIB) للبرلمان البريطاني من تفوق شبكتي الأنباء الروسيتين RT و"سبوتنيك" على الوكالات الغربية.

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وجاء في التقرير الذي نشره البرلمان البريطاني في موقعه على الإنترنت، أن قناة RT ووكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" تتفوقان من حيث التغطية والتأثير على وكالات الإعلام الغربية.

وورد في التقرير: "تبث RT و"سبوتنيك" اليوم في جميع أنحاء العالم وربما يصبح الانتشار العالمي لوسائل الإعلام الروسية أوسع من انتشار نظيراتها الغربية".

وتقوم وسائل الإعلام الحكومية الروسية ببث المحتوى بعدة لغات، وهو ما يلفت مؤلفو التقرير البريطانيون إليه، حيث تبث قناة RT باللغات الإسبانية والعربية والفرنسية والألمانية، في حين تبث "سبوتنيك" في الولايات المتحدة ودول أخرى، حسبما تشير AIB.

كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات لتطوير أنشطة "سبوتنيك" وRT في فنزويلا وسوريا والمكسيك وغواتيمالا والهند وباكستان وجنوب إفريقيا وفقا للتقرير.

المصدر: RT